В Новосибирске эвакуировали суды и аэропорт «Толмачево» из-за сообщения о минировании

В Новосибирске эвакуировали Центральный районный суд и аэропорт «Толмачево».
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске эвакуировали несколько судов и аэропорт «Толмачево». На местах произошедшего работают спецслужбы. Возможной причиной случившегося могли стать поступившие сообщения о минировании.
— В Центральном районном суде людей эвакуируют в связи с сообщением о минировании, — пояснил источник КП-Новосибирск.
Сообщения о минировании поступили сразу в несколько судов города.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Тем временем, в соцсетях очевидцы сообщают о том, что аналогичные сообщения поступили во все суда города, а также в аэропорт:
— Наши читатели сообщают, что в аэровокзал поступило сообщение о минировании, в связи с чем эвакуировали посетителей и персонал. Также приходит информация, что подобные угрозы поступили еще в несколько учреждений города в разных районах, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Сотрудники охраны на КПП аэропорта сообщили прибывшим спасателям, что ничего не знают о поступивших сообщениях. По другим адресам направляются кинологи с собаками.
Людей эвакуируют на улицу.
Фото: Михаил ДОКУКИН
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в данный момент информация по данному факту уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер