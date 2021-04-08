В Новосибирске эвакуировали суды и аэропорт «Толмачево» из-за сообщения о минировании

В Новосибирске эвакуировали Центральный районный суд и аэропорт «Толмачево». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске эвакуировали несколько судов и аэропорт «Толмачево». На местах произошедшего работают спецслужбы. Возможной причиной случившегося могли стать поступившие сообщения о минировании.

— В Центральном районном суде людей эвакуируют в связи с сообщением о минировании, — пояснил источник КП-Новосибирск.

Сообщения о минировании поступили сразу в несколько судов города. Фото: Михаил ДОКУКИН

Тем временем, в соцсетях очевидцы сообщают о том, что аналогичные сообщения поступили во все суда города, а также в аэропорт:

— Наши читатели сообщают, что в аэровокзал поступило сообщение о минировании, в связи с чем эвакуировали посетителей и персонал. Также приходит информация, что подобные угрозы поступили еще в несколько учреждений города в разных районах, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Сотрудники охраны на КПП аэропорта сообщили прибывшим спасателям, что ничего не знают о поступивших сообщениях. По другим адресам направляются кинологи с собаками.

Людей эвакуируют на улицу. Фото: Михаил ДОКУКИН

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в данный момент информация по данному факту уточняется.

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