«Мама, мы горим!»: сибирячка, в квартире которой сгорел балкон, рассказала о пожаре

Балкон сгорел полностью, а вся квартира покрылась копотью. Фото: Яна Потехина.

В четверг, 8 апреля, в Новосибирске на улице Никитина вспыхнул балкон на седьмом этаже высотки. По словам хозяйки квартиры, огонь возник неожиданно: пламя заметила ее 4-летняя дочь.

— Пожар увидела дочка. Прибежала в комнату с криками: «пожар, мама, горим!». Вероятно, на балкон попал бычок или что-то другое, что вызвало горение. У нас в квартире никто не курит: я живу с ребенком и бабушкой. Не утверждаю, что кто-то намерено кинул, могло ветром задуть: в ставнях была маленькая щель, — рассказала КП — Новосибирск Яна Потехина, хозяйка квартиры.

По словам девушки, она вывела из квартиры ребенка и попыталась самостоятельно сбить пламя. Одновременно с этим вызвала пожарных. Огнеборцы, прибывшие на место ЧП, справились с огнем за 10 минут.

Яна рассказала, балкон, на котором были детские вещи и игрушки, полностью выгорел. Кроме того, копотью затянуло всю квартиру. Девушка отметила, незадолго до пожара в ней закончили ремонт.

Сейчас хозяйка пытается отмыть жилье от сажи. Балкон придется полностью восстанавливать. При этом девушке не на кого положиться: она поделилась, что год назад потеряла родителей. Чтобы узнать, какая помощь нужна Яне, можно позвонить по номеру: 8-913-787-30-83.

Напомним, в настоящий момент причину пожара на улице Никитина устанавливают в региональном ГУ МЧС. Как уточнил КП — Новосибирск юрист Константин Зиновьев, если выяснится, что огонь спровоцировал внешний источник, по факту ЧП возбудят уголовное дело, чтобы установить виновника.

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