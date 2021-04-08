В Новосибирске загорелся балкон высотки: эвакуировали 9 человек

На улице Никитина загорелся балкон высотки. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 8 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Здесь вспыхнул балкон многоэтажки на улице Никитина. ЧП прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

— Пожарные получили сигнал о возгорании в 09:54. Через пять минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Было установлено, что горел балкон на седьмом этаже. Сотрудники МЧС уже через 10 минут ликвидировали пожар. При помощи специальных устройств из соседних квартир пожарные эвакуировали 9 человек. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Предварительная площадь пожара составила 6 квадратов. Также известно, что пламя повредило обшивку балкона квартиры на 8 этаже. В настоящий момент причина возгорания устанавливается.

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