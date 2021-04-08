Стало известно, что нашли в новосибирском кафе, откуда эвакуировали посетителей

Полицейские проверили здание и ничего опасного не нашли. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что нашли в новосибирском кафе улице Дуси Ковальчук, откуда эвакуировали посетителей. Напомним, 8 апреля сибиряки обнаружили там подозрительный предмет в туалете. Люди сообщили о находке администратору, а те вызвали спецслужбы. На время проверки всех гостей и персонал столовой эвакуировали на улицу.

На место ЧП выехали экстренные службы. После проверки помещения, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что предметов, угрожающих жизни и здоровью людей обнаружено не было.

— В туалете были найдены две гранаты, предназначенные для игры в страйкбол. Вероятно, что их забыл кто-то из гостей заведения, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

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