В Новосибирске полугодовалая девочка захлебнулась рвотой

Малышка захлебнулась рвотными массами.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске 2 апреля произошла трагедия: полугодовалую девочку обнаружили погибшей у нее дома. На место выезжали правоохранители.
— Около полуночи в своей квартире в доме на улице Татьяны Снежиной была обнаружена погибшей полугодовалая девочка, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Установлено, что малышка захлебнулась рвотными массами.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в ноябре прошлого года. Тогда в Новосибирске двухлетний мальчик задохнулся на глазах у матери, подавившись таблеткой. Врачи пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось.
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