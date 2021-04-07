В Новосибирске полугодовалая девочка захлебнулась рвотой

Малышка захлебнулась рвотными массами. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 2 апреля произошла трагедия: полугодовалую девочку обнаружили погибшей у нее дома. На место выезжали правоохранители.

— Около полуночи в своей квартире в доме на улице Татьяны Снежиной была обнаружена погибшей полугодовалая девочка, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Установлено, что малышка захлебнулась рвотными массами.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в ноябре прошлого года. Тогда в Новосибирске двухлетний мальчик задохнулся на глазах у матери, подавившись таблеткой. Врачи пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось.

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