В Новосибирске двухлетний мальчик задохнулся, подавившись таблеткой.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске двухлетний мальчик задохнулся на глазах у матери, подавившись таблеткой. Трагедия произошла 26 ноября.
— У ребенка был диагноз — эпилептическая энцефалопатия, ему нужно было принимать лекарства. В тот день мальчик подавился одной из таблеток и начал задыхаться. Все это происходило при его матери, к ребенку прибыла бригада скорой помощи. Врачи пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как под Новосибирском трехлетняя девочка случайно во время игры вылила себе в глаза лак для ногтей и получила химический ожог. Ребенок попал в больницу.
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