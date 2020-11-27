В Новосибирске двухлетний мальчик задохнулся, подавившись таблеткой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске двухлетний мальчик задохнулся на глазах у матери, подавившись таблеткой. Трагедия произошла 26 ноября.

— У ребенка был диагноз — эпилептическая энцефалопатия, ему нужно было принимать лекарства. В тот день мальчик подавился одной из таблеток и начал задыхаться. Все это происходило при его матери, к ребенку прибыла бригада скорой помощи. Врачи пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как под Новосибирском трехлетняя девочка случайно во время игры вылила себе в глаза лак для ногтей и получила химический ожог. Ребенок попал в больницу.

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