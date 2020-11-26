Под Новосибирском трехлетняя девочка вылила на глаза лак для ногтей: ребенок с ожогами находится в больнице

Под Новосибирском трехлетняя девочка получила химический ожог глаз из-за лака для ногтей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Под Новосибирском трехлетняя девочка получила химический ожог глаз из-за лака для ногтей. Сейчас ребенок находится в больнице.
— Инцидент произошел вечером 25 ноября. Девочка играла с лаком для ногтей, и во время игры он случайно попал ей в глаза, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. Ребенка доставили в Областную больницу.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в детскую больницу доставили двухлетнего мальчика, выпившего очиститель для труб. Инцидент произошел 7 ноября. Пока его мама заполняла в комнате квитанции на оплату коммунальных платежей, ребенок пошел в ванную, чтобы вымыть руки. А когда женщина спустя минуту пошла проверить сына, то увидела, что у него из открытого рта бежит слюна. Мальчик закричал, а рядом с ним лежала бутылка средства для очистки труб, которая хранилась в шкафу под мойкой. Ребенок попал в реанимацию, однако сейчас его состояние уже нормализовалось, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.
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