В Новосибирске завершены поиски 17-летней девочки со шрамом над левой бровью. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске завершены поиски 17-летней девочки со шрамом на левой брови. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк» сегодня, 7 апреля. Напомним, местонахождение девочки оставалось неизвестным с понедельника, 5 апреля.

— Девочка была найдена, жива! В данный момент она общается с сотрудниками полиции, которым и предстоит разобраться, где все это время находилась пропавшая, — сообщили в пресс-службе поискового отряда. — Благодарим всех, кто помогал в поисках девочки!

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что девочку нашли полицейские в одном из торговых центров Центрального района города. В отношении нее не совершалось никаких противоправных деяний, сейчас с ней работают инспекторы ПДН.

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