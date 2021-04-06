В Новосибирске пропала 17-летняя девочка со шрамом на левой брови

Девочка ушла из дома по улице Кубовая около 9 утра 5 апреля. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске ищут 17-летнюю Анну Буркову. Девочка ушла из дома по улице Кубовая около 9 утра 5 апреля. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, длинные темно-русые волосы, карие глаза. У девушки есть также шрам не левой брови, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения девочка была одета в темно-синюю демисезонную куртку, серые легинсы с зелеными лампасами и черные ботинки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-0911 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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