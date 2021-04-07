Самолет «Новосибирск-Сочи» не смог сесть в аэропорту с первого раза из-за сильного ветра

Самолету пришлось пойти на второй круг перед посадкой. Фото: Кадр из видео

Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Адлера. Виной тому стал сильный ветер, который помешал борту выровняться по взлетной полосе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— Самолет авиакомпании S7 при сильном боковом ветре промахивается мимо взлетно-посадочной полосы аэропорта в Адлере и уходит на второй круг. Ситуация опасная, кадры выразительные, пилотам респект, — подписал ролик автор видео.

В аэропорту Адлера КП-Новосибирск также прокомментировали произошедшую ситуацию и отметили, что в итоге самолет благополучно приземлился:

— По данным на 11:20 7 апреля, 6 апреля в Сочи наблюдались сложные погодные условия. Зафиксированы порывы ветра до 18 метров в секунду. В связи с порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку рейс 5103 Новосибирск-Сочи авиакомпании S7 ушел на второй круг, — пояснили в пресс-службе аэропорта. — Посадка прошла благополучно в 12:22.

По данным синоптиков, в Сочи с 7 апреля ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, юго-западный местами порывы 14-19 м/с.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск экстренно сел в Казани. Одному из пассажиров, летевшему на борту, стало плохо и ему срочно потребовалась помощь медиков.

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