Рейс «Санкт-Петербург — Новосибирск» экстренно сел в Казани: пассажиру стало плохо

Рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск экстренно сел в Казани. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск экстренно сел в Казани. В пресс-службе аэропорта «Толмачево» объяснили, что послужило причиной произошедшего.

— В 5:35 рейс ДР 557 авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани в связи с тем, что одному из пассажиров стало плохо, — пояснили в пресс-службе «Толмачево».

В аэропорту также пояснили, что после того, как пассажир был передан медикам, самолет продолжил свой рейс. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, борт приземлился в Новосибирске в 9:21 — на час позже, чем планировалось по расписанию.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как врач из Новосибирска спасла пассажира, которому стало плохо в самолете во время возвращения из Танзании.

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