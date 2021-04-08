Погода в Новосибирске на 1 мая 2021 года: весна порадует сибиряков

1 мая в городе будет тепло. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Погода в Новосибирске на 1 мая 2021 года будет теплой и солнечной. Об этом сообщает сайт «Gismeteo».

— Днем 1 мая днем температура воздуха составит плюс 12 градусов. Весь день будет светить солнце. осадков не ожидается. Ближе к вечеру похолодает до плюс 4 градусов, — сообщается на портале.

А вот у сервиса «Яндекс. Погода» прогноз куда менее оптимистичный: по данным сайта. 1 мая может выдастся пасмурным и дождливым. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Ожидается ветер с порывами до 6 метров в секунду.

Напомним, что «Комсомолка» подготовила программу мероприятий, куда можно будет сходить 1 мая.

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