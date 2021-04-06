Новосибирских подростков, избивших двух школьников в подъезде, задержали

Двух подозреваемых в избиении подростков уже задержали полицейские. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после того, как толпа подростков избила двух школьников в подъезде многоэтажки в Ленинском районе. Двух подозреваемых уже задержали полицейские.

— Задержаны двое жителей Ленинского района в возрасте 18 и 15 лет, младший из которых уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — По данному факту СУ СК Росси по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшем 2 апреля ЧП. Пострадавшие подростки вспоминали, что просто поехали на день рождения к своей знакомой, но оказались в западне, в которую их заманила именинница.

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