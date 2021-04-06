Новосибирского спецназовца, убившего любовника своей жены, отпустили на свободу

Новосибирца, убившего любовника жены, выпустили на свободу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский районный суд Новосибирской области заново рассмотрел дело спецназовца Антона Власова, которого обвиняли в убийстве любовника своей жены. Мужчине изменили приговор и отпустили на свободу.

— Изначально основосибирец обвинялся по части 1 статьи 105 «Убийство, умышленное причинение смерти человеку»: в сентябре 2018 года его приговорили к 9 годам лишения свободы. После этого он подал апелляционную жалобу, однако Новосибирский областной суд ее отклонил, оставив приговор без изменения. Затем осужденный обратился в Восьмой кассационный суд. Здесь, 29 июля 2020 года, отменили приговор, отправив его на новое рассмотрение в первую инстанцию, — рассказала КП — Новосибирск помощник и.о. председателя Новосибирского областного суда Егорова Ирина.

Напомним, в мае 2017 года он пришел в квартиру своей супруги, с которой разводился, и во время потасовки убил ее нового сожителя. Однако, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, изначально новый сожитель сам напал на спецназовца с ножом.

В итоге ему переквалифицировали статью 105 на часть 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Мужчине назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы.

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