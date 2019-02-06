2019-02-06T08:04:21+03:00
Происшествия

Менять показания не помогло: муж получил 9 лет в колонии за убийство любовника жены

Бывшая жена пыталась оправдать мужа, узнав, что у ее любовника была другая женщина
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Зарезавший любовника муж проведет девять лет в колонии строгого режима.Зарезавший любовника муж проведет девять лет в колонии строгого режима.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор суда от 3 сентября 2018 года, вынесенный в отношении 36-летнего Антона Власова. Он признан виновным в убийстве и приговорен к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.

— Суд установил, что жена осужденного, находясь с ним в бракоразводном процессе, имела отношения с другим мужчиной. Незадолго до трагедии они вместе проживали в одной квартире. Не смирившись с разводом и пытаясь сохранить семью, Власов пришел в квартиру, где в драке нанес сожителю жены ножевые ранения, одно из которых стало смертельным, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Во время расследования бывшая жена, выступавшая свидетелем, первоначально дала показания против него, однако после того, как ей стало известно, что погибший сожитель встречался еще с одной девушкой, она сообщила следователю и суду о том, что ее муж не знал и не мог знать о ее близких отношениях с потерпевшим. Поэтому умысла убивать из ревности у Власова не было и это сам погибший хотел убить Власова.

— Несмотря на это, суд, оценив все показания свидетеля в совокупности с другими доказательствами, признал достоверными ее первоначальные показания. В апелляционных жалобах адвокат и осужденный оспаривали преступление, говоря о том, что это была самозащита при нападении сожителя с ножом. С доводами жалоб апелляционная инстанция не согласилась, — отметили в ведомстве.

Его вина в убийстве была доказана, а наказание в суде сочли справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Отвернулась на несколько минут»: 8-месячный мальчик утонул в ванной из-за невнимательной матери
Новосибирская область готовится к поступлению вертолетов по проекту обновления санавиации
Успели выбежать: из горящей девятиэтажки на Затулинке до приезда пожарных спаслись 50 жильцов
«Зато книгу читает»: пассажиров метро озадачил брутальный панк с белой бородой и красными волосами
«Выпускают ледяного джинна»: новосибирцы присоединились к самому морозному флешмобу
Лайфхак от морозов: новосибирцев рассмешил прохожий с батареей на спине
Все спланировал: находчивый новосибирец забрал у продавца выручку и красную рыбу, а после скрылся на такси
Погода на день в Новосибирске: 6 февраля морозы немного ослабнут
«Точно домовенок»: необычному котенку с лапками как у кузнечика нужна вторая операция
Не все фанаты поддержали: в Новосибирске собрали подписи в поддержку футболиста Кокорина
Спешили на роды: под Новосибирском в машину «Скорой помощи» врезался «Лексус»
Закрыли 12 классов: почти 23 тысячи человек в Новосибирской области простыли за неделю
Попарилась: в бердской сауне ограбили девушку, отдыхавшую в компании мужчин
«Лена, это огонь!»: сибирячка покорила японцев своим тверком
Пропала после аварии: в Новосибирске ищут девушку, бесследно исчезнувшую после страшного ДТП
Научное ускорение: физики рассказали, зачем стране нужен сибирский синхротрон «СКИФ»
Назван новый глава Кировской администрации Новосибирска
Тепло вернули: энергетики закончили ремонт на котле ТЭЦ-5
Прокуратура официально извинилась перед отцом и сыном Солодкиными