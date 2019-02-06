Менять показания не помогло: муж получил 9 лет в колонии за убийство любовника жены

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-06T08:04:21+03:00

Бывшая жена пыталась оправдать мужа, узнав, что у ее любовника была другая женщина

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Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор суда от 3 сентября 2018 года, вынесенный в отношении 36-летнего Антона Власова. Он признан виновным в убийстве и приговорен к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.

— Суд установил, что жена осужденного, находясь с ним в бракоразводном процессе, имела отношения с другим мужчиной. Незадолго до трагедии они вместе проживали в одной квартире. Не смирившись с разводом и пытаясь сохранить семью, Власов пришел в квартиру, где в драке нанес сожителю жены ножевые ранения, одно из которых стало смертельным, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Во время расследования бывшая жена, выступавшая свидетелем, первоначально дала показания против него, однако после того, как ей стало известно, что погибший сожитель встречался еще с одной девушкой, она сообщила следователю и суду о том, что ее муж не знал и не мог знать о ее близких отношениях с потерпевшим. Поэтому умысла убивать из ревности у Власова не было и это сам погибший хотел убить Власова.

— Несмотря на это, суд, оценив все показания свидетеля в совокупности с другими доказательствами, признал достоверными ее первоначальные показания. В апелляционных жалобах адвокат и осужденный оспаривали преступление, говоря о том, что это была самозащита при нападении сожителя с ножом. С доводами жалоб апелляционная инстанция не согласилась, — отметили в ведомстве.

Его вина в убийстве была доказана, а наказание в суде сочли справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU