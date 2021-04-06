Завершены поиски новосибирца, который поехал на завод и пропал

Сибиряка искали почти неделю. Фото: «Маяк»

Почти неделю полиция и волонтеры искали 48-летнего пропавшего новосибирца, Напомним, мужчина днем 30 марта уехал на своей иномарке на работу (сибиряк трудится на заводе - прим.авт.), но так и не вышел на смену. На связь с родными с того момента он не выходил.

6 апреля поиски мужчины завершились: с ним все в порядке.

— Пока что можем сказать, что он нашелся, его жизни ничего не угрожает, на телефон отвечает. Подробности будут выяснять полицейские, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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