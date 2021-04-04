Не вышел на смену: в Новосибирске мужчина поехал на завод и пропал

Мужчина уехал на работу на своей машине. Фото: поисково-спасательный отряд «Маяк»

В Новосибирске пропал 49-летний Владислав Николаевич Рыгалов. 30 марта мужчина уехал на работу, но там так и не появился.

— Он выехал из дома около трех часов дня на машине марки Toyota Funcargo, из дома по улице Шмидта, в Первомайском районе, — сообщает поисково-спасательный отряд «Маяк».

Рост мужчины 183 сантиметра, плотное телосложение, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые.

— Мужчина был одет в черную демисезонную куртку, темно-синие джинсы, серые ботинки. На голове черная бейсболка, — говорят волонтеры.

Если вам что-то известно о местонахождение Владислава Рыгалова, то позвоните по номеру 112 или 8-951-393-0911 (поисково-спасательный отряд «Маяк»)

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