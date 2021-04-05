Появилось видео ДТП под Новосибирском, где танк дулом пробил прицеп грузовика

Стволом танка разорвало термобудку грузовика. Фото: "АСТ-54"

Появилось видео ДТП на Ордынском шоссе, где стволом танка разорвало термобудку грузовика. Напомним, авария случилась в понедельник, 5 апреля, около поселка Верх-Тула.

— На кадрах видно, что у бронетехники, транспортируемой на тягаче КамАЗ, орудие было направленно вправо, при обгоне оно задело полуприцеп и его развернуло, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.

Ранее в пресс-службе ЦВО КП-Новосибирск прокомментировали, что сейчас Командование Новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

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