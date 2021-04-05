«Дуло задело кузов»: на трассе под Новосибирском танк пробил прицеп грузовика

Танк, попавший в ДТП, перевозили на трале. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В понедельник, 5 апреля, на Ордынском шоссе под Новосибирском, около поселка Верх-Тула, водители сообщили о ДТП с танком. Военную технику перевозили на трале — в какой-то момент его дуло задело прицеп фуры и сильно его повредило.

— На Ордынском шоссе рядом с Верх-Тулой у танка во время транспортировки повернулась башня, и стволом вспороло левый борт у фуры, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Полуприцеп фуры сильно повредился. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали инцидент.

— Командование Новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на Ордынском шоссе Новосибирской области с участием военного большегрузного автомобиля одной из воинских частей, дислоцированной в Новосибирской области. По предварительным данным, при транспортировке на трале музейного экспоната танка был задет полуприцеп стоящей на обочине грузовой машины. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ЦВО.

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