Появилось видео пожара на трансформаторной подстанции в Новосибирске

Появилось видео пожара на трансформаторной подстанции в Калининском районе.

Появилось видео пожара на трансформаторной подстанции в Калининском районе. Напомним, возгорание на площади 30 квадратных метров случилось сегодня днем. На месте работали спасатели.

— В 15:19 пожарно-спасательные подразделения Новосибирска реагировали на сообщения о пожаре на трансформаторной подстанции на улице Тайгинской. Через 5 минут первые расчеты были на месте вызова, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В 16:16 пожар на площади 30 квадратных метров был локализован. В 16:40 было ликвидировано открытое горение.

На кадрах роликов видно, что от горящей подстанции поднимается высокий столб черного дыма. На видео, опубликованных позже, видны также сами языки пламени, вырывающиеся из здания.

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