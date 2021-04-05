Поднялся столб дыма: в Новосибирске загорелась трансформаторная подстанция

Загорелась трансформаторная подстанция на улице Тайгинская. Фото: "АСТ-54"

Днем 5 апреля в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Загорелась трансформаторная подстанция на улице Тайгинская. Все происходящее засняли очевидцы, позже фото и ролики появились в соцсетях.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Фото: "АСТ-54"

— На улице Тайгинской загорелась трансформаторная подстанция «Отрадная», произошел разлив масла. В резервуарах находилось около 40 тонн технической жидкости, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Очевидцы сообщают, что сейчас электричество там уже отключили, а пожарные приступили к тушению объекта.

В 16:16 пожар был локализован. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сейчас возгорание уже было локализовано:

— В 15:19 пожарно-спасательные подразделения города Новосибирска выехали на пожар на трансформаторной подстанции по улице Тайгинская. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова спустя пять минут. Горит подстанция на площади 30 квадратных метров. Получив разрешение от администрации, после отключения электроснабжения, спасатели приступили к тушению данного пожара. В 16:16 пожар был локализован, по оперативной информации погибших и пострадавших нет, — пояснили в ГУ МЧС.

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