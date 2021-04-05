Новосибирский «пьяный гаишник», попавший на видео, сам сдался полиции

Полиция нашла мужчину, который засветился в соцсетях пьяным и в форме гаишника. Фото: Кадр из видео

Полиция нашла мужчину, который засветился в соцсетях пьяным и в форме гаишника. Напомним, 2 апреля в сети появился ролик, на котором нетрезвый мужчина в форме сотрудника ГИБДД «регулирует» движение на улице. По словам авторов видео, действие происходило в Кировском районе города.

— В воскресенье, 4 апреля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен мужчина, использовавший специальную форму сотрудника ДПС. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия».

Как пояснил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мужчина сам сообщил полиции, что хочет сдаться.

В дальнейшем материалы в отношении мужчины будут переданы в суд. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тысяч рублей с конфискацией формы.

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