В Новосибирске полиция ищет пьяного «гаишника», попавшего на видео

По словам авторов видео, действие происходит в Кировском районе города. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы выложили в сеть ролик, на котором нетрезвый мужчина в форме сотрудника ГИБДД «регулирует» движение на улице. По словам авторов видео, действие происходит в Кировском районе города.

— На Северо-Чемском жилмассиве в пятницу своя атмосфера, — гласит подпись к ролику, опубликованному в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки сочли ситуацию забавной, однако отметили, что в этом районе подобным перформансом уже никого не удивишь:

— Да у нас тут всегда так весело, что уж.

— Это реальный сотрудник или просто ряженый?

— Да ладно вам, выходной у человека, — пишут люди.

Привлек ролик и внимание правоохранителей. В полиции сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка:

— По видеозаписи размещенной в социальной сети Вконтакте проводится проверка, устанавливается личность мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее решение с действующим законодательством, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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