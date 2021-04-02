В Новосибирске полиция ищет пьяного «гаишника», попавшего на видео

По словам авторов видео, действие происходит в Кировском районе города. Фото: Кадр из видео
Новосибирцы выложили в сеть ролик, на котором нетрезвый мужчина в форме сотрудника ГИБДД «регулирует» движение на улице. По словам авторов видео, действие происходит в Кировском районе города.
— На Северо-Чемском жилмассиве в пятницу своя атмосфера, — гласит подпись к ролику, опубликованному в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом многие сибиряки сочли ситуацию забавной, однако отметили, что в этом районе подобным перформансом уже никого не удивишь:
— Да у нас тут всегда так весело, что уж.
— Это реальный сотрудник или просто ряженый?
— Да ладно вам, выходной у человека, — пишут люди.
Привлек ролик и внимание правоохранителей. В полиции сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка:
— По видеозаписи размещенной в социальной сети Вконтакте проводится проверка, устанавливается личность мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее решение с действующим законодательством, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер