Снежная глыба, упавшая с крыши высотки, разбила микроавтобус в Новосибирске

Снежная глыба, упавшая с крыши, раздавила микроавтобус в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".

С крыши дома № 18/1 на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска рухнула снежная глыба. Она придавила припаркованный под окнами микроавтобус: автомобиль получил серьезные повреждения. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— У владельца микроавтобуса наверняка появятся вопросы к управляющей компании, обслуживающей дом №18/1 на улице Фрунзе, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

По словам комментаторов поста, водитель сам виноват в случившемся. Они уверены, оставлять машины под окнами весной — опасно.

— А к нему ни у кого вопросов нет, зачем он тут машину поставил? Думаю, он ее специально тут поставил. Денег на ремонт нет, поставлю-ка я ее сюда, авось снег упадет, будут деньги на ремонт — предположили подписчики группы.

При этом большинство сибиряков уверены, управляющую компанию нужно привлечь к ответственности за халатность. По их мнению, на месте микроавтобуса мог оказаться человек, тогда последствия от схода снега были бы плачевней.

— Железо пострадало - это не страшно, а если бы человека накрыло этой массой? - негодуют комментаторы.

Ранее в Новосибирске произошло несколько аналогичных случаев. Так, в конце марта снежная глыба разбила иномарку в Октябрьском районе города. В таких ситуациях юристы советуют зафиксировать повреждения, а также найти свидетелей. Также на место ЧП необходимо вызвать полицию и составить протокол. Дальнейшие действия автовладельца зависят от того, выплатит ли страховая деньги или нет. В случае отказа, хозяину машины нужно обращаться в суд.

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