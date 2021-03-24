Снег, упавший с крыши, разбил иномарку в Новосибирске

Снежная глыба, упавшая с крыши, разбила машину новосибирца. Фото: "АСТ - 54".
С крыши дома № 122 на улице Выборная в Октябрьском районе Новосибирска рухнула снежная глыба. Она упала на припаркованный под окнами седан: автомобиль получил серьезные повреждения. Очевидцы рассказали об инциденте в соцсети.
— На «Мазду», стоящую у дома, сошел снег с крыши. В результате этого автомобилю сплющило крышу и выдавило лобовое стекло, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».
По словам автора, снег с крыши этого дома падает не первый год. Комментаторы поста отметили, что водитель автомобиля сам виноват в ситуации. По их мнению, парковать машину под окнами, особенно весной, опасно.
— Каждый год одни и те же глупости происходят!
— Так не вставай под крышей, — написали комментаторы.
Напомним, ранее КП — Новосибирск писала, что снежная глыба, рухнувшая с крыши, разбила машину новосибирца в Первомайском районе города. Сугроб разбил лобовое стекло и помял капот. В таких случаях юристы рекомендуют зафиксировать повреждения, а также найти очевидцев. Кроме того, на место инцидента необходимо вызвать полицию и составить протокол. Дальнейшие шаги зависят от того, выплатит ли страховая деньги или нет. В случае отказа, владельцу машины нужно обращаться в суд
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