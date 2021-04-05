В Новосибирске 14-летний школьник разбил стекла у чужой «Лады», пытаясь ее угнать

На школьника завели уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские полицейские задержали 14-летнего подростка, который пытался угнать «Ладу Приору» с улицы Сибирская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 1 апреля в отдел полиции обратился гражданин с заявлением о попытке угона его автомобиля. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что автомобиль пытался угнать 14-летний местный житель, разбив переднее левое стекло и повредив замок зажигания, — рассказали в Главном управлении МВД по области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Школьнику назначили подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, в декабре 2020 года толпа подростков угнала такси — до этого школьники избили хозяйку автомобиля. Их уголовные дела передали в Первомайский районный суд.

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