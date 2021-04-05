«Яма просто огромная»: в Новосибирске под иномаркой провалился асфальт

Сибирячка на иномарке провалилась в огромную яму в Новосибирске. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Поездка на машине обернулась для жительницы Новосибирска неприятным инцидентом. В Октябрьском районе города она провалилась в огромную дорожную яму. Инцидент случился накануне вечером, 4 апреля. Информация о ЧП появилась в соцсети.

— Хочу поделиться нашей вчерашней поездкой. На перекрестке Автогенная — Панфиловцев примерно в 21:00, проезжая на повороте около колодца (не наехав на него), под правой стороной машины провалился асфальт. Яма просто огромная. Как ездить по нашим дорогам, если прям на ходу можно провалиться, и не факт, что выберешься? Будьте аккуратны при движении на данном участке, — написала возмущенная сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам горожанки, машину удалось вытащить из западни с помощью эвакуатора. Также автор поста уточнила, что не дождалась сотрудников ГИБДД, которых вызвала на место ЧП.

Комментаторы поста разделили негодование женщины. Их возмутило увиденное.

— Это ужас! А если на большой скорости влететь в такую яму, то костей не соберешь! Ремонт когда-нибудь начнется у нас? - спросили подписчики группы.

Напомним, ранее КП — Новосибирск писала о водителе, пробившем колесо иномарки в луже глубиной 28 сантиметров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец, пробивший колесо иномарки в луже глубиной 28 сантиметров, снял видео

Мужчина измерил глубину ямы лопатой и выложил ролик в соцсети (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.