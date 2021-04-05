Новосибирец, пробивший колесо иномарки в луже глубиной 28 сантиметров, снял видео

Новосибирец пробил колесо иномарки в луже глубиной 28 сантиметров. Фото: "АСТ - 54".

В Новосибирске водитель кроссовера Toyota RAV4 пробил колесо, въехав в лужу в Ленинском районе: инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, рядом с остановкой «Прощальный зал» на улице Хилокская.

— Под водой скрыта яма глубиной около 28 см. Кроссовер пробил колесо, а другие автомобили остаются без бамперов, — рассказал о своих злоключениях сибиряк в группе «АСТ — 54».

В доказательство своих слов водитель снял видео: на камеру измерил глубину ямы. Подписчики группы разделили возмущение сибиряка: по их словам, он не первый, кто пострадал, въехав в эту яму.

— Сегодня одновременно стояло 4 машины там с пробитыми колесами.

— Проехали там на свою голову: бахнули колесо, прям кусок вырвали, остановились, и следом за нами еще 4 машины разорвали колеса, — поделились комментаторы.

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