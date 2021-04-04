Работник новосибирского завода упал в шахту лифта и погиб

Мужчина провалился в шахту лифта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске погиб работник завода. Мужчину нашли в шахте лифта без признаков жизни. ЧП произошло на одном из предприятий в Новосибирске.
— На заводе он был подсобным рабочим. Его придавило кабиной лифта, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, что в декабре прошлого года таким же образом погиб работник стройки. Каменщик оступился и рухнул в шахту лифта с высоты 4 метров. Тогда следователи начали проводить проверку по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть».
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