Рабочий погиб на стройке в Новосибирске: рассказываем, что случилось

В деле разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент случился 10 декабря в Калининском районе Новосибирска. Каменщик оступился и рухнул в шахту лифта с высоты 4 метров.

— Рабочий, находясь на строящемся объекте по улице Тюленина возводил стену с внешней стороны шахты лифта, в ходе работы подошел к ней, отодвинул ограждение и, оступившись, упал в шахту лифта, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ о Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Проводится проверка по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть».

Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства происшествия и установить виновных.

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