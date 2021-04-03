Постояльца пансионата ветеранов труда убил трижды судимый новосибирец

Следственный комитет выясняет причины конфликта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердском пансионате ветеранов труда убит 67-летний постоялец, как ранее сообщало издание КП-Новосибирск.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что за убийство задержан другой постоялец - 60-летний мужчина.

- У задержанного было не менее трех судимостей. Убийство совершено на фоне совместного распития алкоголя. По предварительным данным – четыре ранения в брюшную полость. Задержанный дал признательные показания, - рассказал собеседник КП-Новосибирск.

Старший помощник руководителя областного Управления СК России Анастасия Кулешова добавила, что задержанный взят под арест.

- Ему предъявлено обвинение, работает следствие, - сказала Анастасия Кулешова.

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