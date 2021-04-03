В Бердском пансионате ветеранов труда один постоялец зарезал другого

Причины убийства выясняют правоохранители. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Бердском пансионате ветеранов труда произошел конфликт двух мужчин – 60-летнего и 67-летнего возраста.

- 1 апреля в психоневрологическом корпусе один из мужчин нанес другому ножевые удары в живот, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

День закончился смертью человека. В причинах конфликта теперь будет разбираться следствие.

Сотрудница пансионата, ответившая на звонок КП-Новосибирск, не смогла прояснить ситуацию.

- Откуда я знаю подопечных, их там очень много проживает. По этому вопросу с директором разговаривайте, но сегодня - выходной день, - сказала она.

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