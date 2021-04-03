Новосибирец, которого 6 лет обвиняли в братоубийстве, отсудил 100 тысяч за судебную волокиту

Новосибирец добивается компенсации за то, что его обвиняли в убийстве брата. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Жителю Новосибирска Александру Филиппову присудили 100 тысяч за нарушение разумного срока судопроизводства. Шесть лет его то обвиняли в убийстве родного брата, то оправдывали, то снова обвиняли.

В конце концов, Филиппова признали невиновным. Теперь он вместе с адвокатом Ольгой Ковалевой добивается компенсации.

- Взыскали 100 тысяч рублей, теперь обжалуем это решение. Мы просили по одному миллиону за каждый год, то есть 6 миллионов рублей, - рассказала Ковалева КП-Новосибирск. – Европейский суд по правам человека взыскивает по миллиону-полтора за три года – есть такие дела.

Кроме этого сейчас идет суд, на котором Филиппов взыскивает компенсацию понесенных издержек, в частности – затрат на услуги адвоката. А также ему предстоит оценить моральный ущерб, чтобы также добиться компенсации.

Обвиняли Филиппова в убийстве брата. Сам же Александр настаивал на своей невиновности и предполагал, что брат, возможно, свел счеты с жизнью.

После очередного суда обвиняемого отправили в колонию строго режима. Он успел отсидеть почти два года, но потом был, все-таки, оправдан.

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