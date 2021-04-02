Следователи возбудили уголовное дело после нападение мужчины с ножом на школьницу

Следователи рассказали подробности нападения на 16-летню девочку в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: Кадр из видео

Следователи рассказали подробности нападения на 16-летню девочку в Дзержинском районе Новосибирска. Напомним, неизвестный мужчина набросился на школьницу, угрожая ей ножом, и похитил мобильный телефон. Как выяснилось позже, стоил гаджет 6 тысяч рублей. После этого преступник сбежал. Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

— По данному факту следственными органами по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия), — сообщили в областном следственном комитете. — В настоящее время устанавливается местонахождения подозреваемого. Расследование по уголовного дела продолжается.

Следователи просят всех очевидцев произошедшего обратиться по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39, следственного отдела 8(383)208-23-46 либо «02» (с мобильного 102).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец с ножом напал на девочку у школы: это попало на видео

Злоумышленника разыскивает полиция (подробнее).