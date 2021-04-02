Новосибирец с ножом напал на девочку у школы: это попало на видео

Неизвестный напал с ножом на школьницу в Новосибирске. Фото: ГУ МВД по НСО,

ЧП произошло во дворе школы на улице Куприна в Дзержинском районе Новосибирска: там мужчина с ножом напал на девочку-подростка: это попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые опубликовала полиция видно, что девочка шла с телефоном в руке, когда встретила грабителя. Она пыталась убежать от преступника, однако тот догнал ее, повалил на землю и забрал гаджет. Сейчас нападавшего ищет полиция.

— Он убежал в сторону остановки «Есенина». Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост около 180 сантиметров, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит штраф и лишение свободы до 8 лет.

Полицейские просят всех, кому что-то известно о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефону: (383) 232-14-14.

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