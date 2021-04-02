Под Новосибирском 6-летнюю девочку судят за коммунальные долги умершей матери

Под Новосибирском судят 6-летнюю девочку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 2 апреля, суд рассмотрит иск компании «СибТЭК» к 6-летней девочке. Информация об этом появилась га сайте Колыванского районного суда Новосибирской области.
Известно, что мать девочки умерла еще в 2016 году от осложнений гриппа. В наследство ребенок получил ее долю в квартире, а вместе с ней и крупный долг за отопление. Теперь энергетики требуют с девочки долг - 26 тысяч рублей.
В суде КП — Новосибирск подтвердили информацию о том, что ответчицей по делу выступит маленькая девочка. Однако так и не смогли объяснить, как получилось, что ребенок оказался втянут в совсем не детскую историю.
Также известно, что ранее прошло предварительно судебное заседание, на которое энергетики из «СибТЭК» не явились. На сегодняшнем заседании представителем девочки выступит ее бабушка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске около ГПНТБ загорелся троллейбус: это попало на видео
Ролик выложили в сеть очевидцы (подробнее).