Под Новосибирском 6-летнюю девочку судят за коммунальные долги умершей матери

Под Новосибирском судят 6-летнюю девочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 2 апреля, суд рассмотрит иск компании «СибТЭК» к 6-летней девочке. Информация об этом появилась га сайте Колыванского районного суда Новосибирской области.

Известно, что мать девочки умерла еще в 2016 году от осложнений гриппа. В наследство ребенок получил ее долю в квартире, а вместе с ней и крупный долг за отопление. Теперь энергетики требуют с девочки долг - 26 тысяч рублей.

В суде КП — Новосибирск подтвердили информацию о том, что ответчицей по делу выступит маленькая девочка. Однако так и не смогли объяснить, как получилось, что ребенок оказался втянут в совсем не детскую историю.

Также известно, что ранее прошло предварительно судебное заседание, на которое энергетики из «СибТЭК» не явились. На сегодняшнем заседании представителем девочки выступит ее бабушка.

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