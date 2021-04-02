Новосибирские гаишники ловят нарушителей с помощью квадрокоптера. Фото: ГИБДД НСО.

Сотрудники Новосибирской ГИБДД стали использовать в работе квадрокоптер. Летательный аппарат фиксирует нарушения, связанные с выездом на встречную полосу, и передает данные полицейским.

— Квадрокоптер применяется на региональных и федеральных трассах. Он фиксирует ПДД, связанные с выездом машин на встречную полосу. Такие нарушения чаще всего становятся причиной ДТП с гибелью людей, — отметили в региональной ГИБДД.

По данным ведомства, летательный аппарат с высоты птичьего полета снимает нарушителей и передает данные о них экипажам ГИБДД. Затем полицейские останавливают водителей и выписывают им штрафы. Кадры с квадрокоптера при этом служат доказательной базой.

В ГИБДД отметили, с начала 2021 года в регионе из-за выезда на встречку погибли 28 человек, а более 100 получили травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске около ГПНТБ загорелся троллейбус: это попало на видео

Ролик выложили в сеть очевидцы (подробнее).