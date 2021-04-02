В Новосибирске мать четверых детей не может добиться соцжилья

Многодетная мать из Новосибирска нуждается в срочной помощи. Фото: "ЧС - ИНФО".

В непростой ситуации оказалась многодетная мать Олеся Ерлина из Новосибирска. Женщина, которая в одиночку воспитывает четверых детей, не может добиться получения жилья по соцнайму и постоянной прописки в областном центре. По ее словам, она обращалась во все инстанции, но ее проблема не решается.

- В сентябре 2020 года меня включили в список очередников, под номером 73, а уже в 2021 году мне пришло письмо из мэрии, что существует подпрограмма, в которой указано, что меня не включили в список на 2021 год, по причине того, что многодетной семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, считается семья, имеющая от 5 детей», — рассказала сибирячка изданию «ЧС — ИНФО».

Женщина уверена, ведомства перекладывают ответственность друг на друга. Ситуацию осложняет то, что она не может свободно выходить из дома: на руках младенец, с которым некому помочь.

— Получается, что мне нужно взять справку о том, что я малоимущая для того, чтобы это доказывать. Я одна воспитываю четырех детей. И у меня нет возможности, чтобы ходить по кабинетам за справками. Получается замкнутый круг: чтобы устроить детей в школу или детский сад, для получения пособий и помощи нужна новосибирская прописка. А ее нет, — добавила женщина.

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