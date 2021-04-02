Под Новосибирском 68-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку

Водитель сбил пенсионерку под Новосибирском. Фото: ГИБДД НСО.
ДТП произошло в рабочем поселке Двуречье Новосибирской области вечером в четверг, 1 апреля: водитель иномарки сбил пожилую женщину. Подробности рассказали в ГИБДД.
— В 17.50 водитель 1952 года рождения на автомобиле «Тойота Королла» ехал по улице Рабочей в сторону улицы Юбилейной. У дома № 6 он сбил пожилую женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.
61-летняя пенсионерка серьезно пострадала: ее госпитализировали в больницу с травмами.
Сейчас полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства ДТП. После этого правоохранители примут решение о том, будут ли предъявлены обвинения водителю.
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