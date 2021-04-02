В Новосибирске рука пятилетней девочки застряла в дверном косяке: вызволяли ее спасатели

В Новосибирске 5-летняя девочка застряла в дверном проеме. Фото: служба спасения МАСС.

В Калининском районе Новосибирска 5-летней девочке понадобилась помощь спасателей: малышка засунула левую руку в дверной косяк и не смогла вытащить. Мама ребенка не смогла помочь дочке и обратилась за помощью.

— Вызов на улицу Тюленина поступил в 20:06. Спасатели, прибывшие на место, аккуратно отжали дверь с помощью монтировке. После этого ребенок вытащил руку, — рассказали в службе спасения МАСС.

Спасатели осмотрели кисть и пальчики малышки: к счастью, ребенок не пострадал и помощь медиков ребенку не потребовалась.

В службе МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, (383) 231-06-49.

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