«Кричал матом и не выпускал из машины»: сибирячка пожаловалась на таксиста, который ей угрожал

В Новосибирске таксист угрожал девушке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поездка в такси обернулась для жительницы Новосибирска сильным стрессом. По ее словам, водитель отличился недопустимым поведением: грубил ей, угрожал и насильно удерживал в машине. Об этом девушка написала на сайте «Фламп».

— Все случилось 31 марта. Когда я села в машину, водитель спросил, можно ли ему покурить в машине, на что я ответила отказом — не переношу сигаретный дым. Кроме того, человек руками водит как сумасшедший, я просто обезопасить себя решила. Тогда он сказал, что выйдет и покурит. На что я попросила отвезти меня, а потом делать, что вздумается, — рассказала сибирячка.

Такой ответ вывел водителя из себя: он громко включил музыку и поехал по городу на очень высокой скорости. В это время девушка волновалась за свою жизнь и просила его угомониться.

— Он начал ругаться со мной еще больше, психовать, бить по рулю. Все время кричал «что, если не русский, то не человек?», хотя я ничего подобного даже не говорила. Когда заехали на Станционную, сказал «хочешь по правилам, будем так ехать» и поехал 20 километров в час. Я сообщила, что напишу жалобу. На это он спросил: «какую жалобу? Будешь писать — я тебя найду. Отвезу сейчас обратно и оттуда поедешь». Он действительно развернулся и поехал в обратном направлении, — добавила сибирячка.

После того, как девушка позвонила своему молодому человеку и рассказала об инциденте, таксист выхватил у нее телефон и вещи. Несколько минут водитель удерживал ее в машине, не позволяя выйти. Затем, по словам девушки, таксист сам позвонил в полицию. Вероятно, он был уверен, что в этой ситуации потерпевший — он.

— Диспетчеру я объяснила ситуацию, сказала адрес, а он держал мои сумки, телефон и не выпускал меня из машины. Только после нескольких просьб диспетчера отдал телефон. Сбросил трубку и выпустил из автомобиля. После того как я вышла, он выбежал следом: кричал матом и замахнулся на меня! Только после этого сел в машину и уехал.

Как рассказала КП — Новосибирск сибирячка, после случившегося она обратилась в службу поддержки такси. В фирме отделались общими фразами: извинились за случившееся и пообещали, что этот водитель к ней больше не приедет. Однако потерпевшая намерена обратиться в полицию, чтобы виновник понес заслуженное наказание. По словам девушки, страх перед поездками в такси останется с ней надолго.

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