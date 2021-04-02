Пробки в Новосибирске на утро 2 апреля 2021 года: трудно проехать по улице Троллейной

Пробки с утра в Новосибирске достигли 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 2 апреля 2021 года: затор образовался на улице Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Также трудно проехать по улицам Хилокская, Титова, Станционная, Широкая. Пробки образовались на улицах Немировича-Данченко и Станиславского.

Кроме того, затруднено движение по улице Связистов и на площади Труда.

На правом берегу пробки сковали улицы Кирова, Хитровскую и Большевистскую. Также трудно проехать по улицам Никитина, Кошурникова и Волочаевской.

Как сообщает «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске достиг 7 баллов.

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