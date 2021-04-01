«Замыкание случилось?»: в Новосибирске на площади Ефремова загорелся трамвай

Вечером 1 апреля в Кировском районе Новосибирска загорелся трамвай. Фото: Кадр из видео

Вечером 1 апреля в Кировском районе Новосибирска загорелся трамвай. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

— На площади Ефремова при движении в направлении Затулинки находятся несколько пожарных автомобилей и карета скорой помощи, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

Изначально сибиряки предположили, что на улице произошло ДТП, однако позже очевидцы в комментариях написали, что никакого столкновения не было: в салоне трамвая просто произошло возгорание:

— ДТП там не было, трамвай просто загорелся.

— Замыкание там, что ли, произошло короткое? — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как возле ГПНТБ загорелся троллейбус № 7.

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Ролик выложили в сеть очевидцы (подробнее).