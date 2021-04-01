Стали известны подробности массового ДТП в центре Новосибирска: в больницу попали двое детей

В ГИБДД рассказали подробности аварии в центре Новосибирска, где столкнулись несколько иномарок.

В ГИБДД рассказали подробности аварии в центре Новосибирска, где столкнулись несколько иномарок. В ДТП пострадали двое детей.

— Сегодня, 1 апреля, около половины четвертого вечера, на проспекте Димитрова столкнулись 4 автомобиля. 66-летний водитель автомобиля «Сузуки» ехал по проспекту Димитрова со стороны моста в сторону улицы Вокзальная магистраль. На пересечении проспекта Димитрова и улицы Ленина, он столкнулся с автомобилем «Шкода», за рулем которого был 32-летний водитель. «Шкода» ехала по улице Ленина, со стороны улицы Революции, в сторону Комсомольского проспекта. После этого, «Сузуки» столкнулся с «Ниссаном», которого отбросило на «Хендай», — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадали двое детей: девочки 4 и 6 лет. Они обе ехали в детских креслах на заднем сиденье «Шкоды». Детей отвезли в больницу, там их осмотрели медики и отпустили домой.

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