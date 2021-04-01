В центре Новосибирска столкнулись три иномарки: на месте работает реанимация

В центре Новосибирска столкнулись три иномарки. Фото: "АСТ-54"

В центре Новосибирска столкнулись три иномарки. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Последствия случившегося засняли очевидцы, позже фото и ролики были опубликованы в соцсетях.

Последствия аварии засняли на видео очевидцы. Фото: "АСТ-54"

— На перекрестке столкнулись седаны Skoda Octavia, Nissan Almera и кроссовер Suzuki Grand Vitara. Водитель Октавии выезжал с улицы Ленина и подбил «Сузуки», который развернуло, после чего в «Витару» врезался Ниссан, двигавшийся в сторону Димитровского моста, — цитирует предположения очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54». — В «Сузуки» сидящая на пассажирском месте девушка, все это время находилась в неподвижном положении, облокотившись на приборную панель.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Фото: "АСТ-54"

На месте работают спецслужбы. В Госавтоинспекции по Новосибирску пообещали прокомментировать произошедшее позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.