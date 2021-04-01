В центре Новосибирска столкнулись три иномарки: на месте работает реанимация

В центре Новосибирска столкнулись три иномарки. Фото: "АСТ-54"
В центре Новосибирска столкнулись три иномарки. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Последствия случившегося засняли очевидцы, позже фото и ролики были опубликованы в соцсетях.
Последствия аварии засняли на видео очевидцы. Фото: "АСТ-54"
— На перекрестке столкнулись седаны Skoda Octavia, Nissan Almera и кроссовер Suzuki Grand Vitara. Водитель Октавии выезжал с улицы Ленина и подбил «Сузуки», который развернуло, после чего в «Витару» врезался Ниссан, двигавшийся в сторону Димитровского моста, — цитирует предположения очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54». — В «Сузуки» сидящая на пассажирском месте девушка, все это время находилась в неподвижном положении, облокотившись на приборную панель.
На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Фото: "АСТ-54"
На месте работают спецслужбы. В Госавтоинспекции по Новосибирску пообещали прокомментировать произошедшее позже.
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