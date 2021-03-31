Сибирячку будут судить за подделку купюр лаком для ногтей

Сибирячку будут судить за изготовление поддельных купюр с помощью лака для ногтей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сибирячку будут судить за изготовление поддельных купюр с помощью лака для ногтей. На фальшивые деньги женщина купила продукты в киоске, получив сдачу настоящими банкнотами.

— Летом 2020 года, женщина, находясь у себя дома, с помощью специального устройства, офисной бумаги, фольги, прозрачного маникюрного лака изготовила в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 2000 рублей, образца 2017 года, и заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 500 рублей в количестве 51 штуки, образца 1997 года, — сообщили в Кировском районном суде.

Поддельной двухтысячной купюрой женщина расплатилась за продукты в торговом киоске, получив сдачу 1900 рублей настоящими деньгами.

Во время обыска в квартире у сибирячки нашли и изъяли еще 51 поддельную купюру номиналом 500 рублей.

Сейчас женщина находится под стражей, в зале суда она только частично признала вину в преступлении. Следующие заседание назначено на 14 апреля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в селе Верх-Тула Новосибирской области в супермаркете нашли пакет с поддельными купюрами на 8600 рублей. Находку передали полиции, где позже выяснилось, что деньги относились не к категории фальшивок, а к билетам из «банка приколов».

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