В селе Верх-Тула Новосибирской области в супермаркете нашли пакет с поддельными купюрами на 8600 рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.—7 января в подсобке магазина обнаружен полиэтиленовый пакет с 43 купюрами по 200 рублей. На банкнотах были признаки подделки, — сообщил КП-Новосибирск источник.Фальшивые деньги передали полицейским. Проводится расследование.Напомним, ранее в поселке Линево сибиряк заплатил похоронному бюро 15 тысяч рублей купюрами из банка приколов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Что за шутка?»: сибиряк рассчитался с похоронным магазином «прикольными» купюрамиПродавец выяснил обман, пересчитывая деньги (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru