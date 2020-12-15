«Что за шутка?»: сибиряк рассчитался с похоронным магазином «прикольными» купюрами

Покупатель заплатил 15 тысяч рублей поддельными купюрами.
В рабочем поселке Линево под Новосибирском продавец магазина ритуальных услуг столкнулся с халатным поступком со стороны покупателя. Когда продавец пересчитывал деньги, нашел там фальшивые купюры. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Заявитель рассказал, что обнаружил 3 купюры достоинством 5000 рублей с надписью: «Билет Банка Приколов», — сообщил источник КП-Новосибирск.
Продавец обратился за помощью в правоохранительные органы. Напомним, ранее жительница Новосибирска вернула «прикольными» купюрами долг своей пожилой соседке.
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