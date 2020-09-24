«Что это за бумажки?»: соседка отдала долг 93-летней бабушке купюрами «банка приколов»

Соседка вернула 15 тысяч рублей фальшивыми деньгами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Обь Новосибирской области сибирячка решила разыграть свою 93-летнюю соседку. Она попросила у нее деньги в долг, а вернула его «прикольными» купюрами. Бабушка увидела обман не сразу.

— 93-летняя женщина дала соседке в долг 15 тысяч рублей. 12 сентября соседка вернула деньги, а 18 сентября пенсионерка обнаружила, что отданные купюры — это билеты «банка приколов», — рассказал КП-Новосибирск источник.

Бабушка обратилась за помощью в правоохранительные органы. КП-Новосибирск направил запрос в ГУ МВД, чтобы уточнить, рассчиталась ли сибирячка с пенсионеркой настоящими деньгами.

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