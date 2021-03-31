Экс-замначальнику земельного департамента Новосибирска дали условный срок за махинации с землей

Экс-заместителю начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска вынесли приговор. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Экс-заместителю начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска вынесли приговор. Его признали виновным в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.

— Между мэрией города и организацией в 2015 году был заключен договор аренды муниципального земельного участка в Первомайском районе. Одним из главных его условий было то, что арендатор должен был построить объекты в соответствии с установленным проектом. В 2018 году организация обратилась в мэрию с ходатайством о приобретении арендуемого участка, — сообщили в областном следственном комитете.

Замглавы управления, зная, что условия договора не выполнены, поручил своим подчиненным подготовить договор купли-продажи арендуемого участка организации на льготных условиях, при отсутствии такого права у покупателя. После этого, земельный участок был продан по цене не более 15% от кадастровой стоимости. Мэрии города Новосибирска был причинен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей.

Приговором суда экс-чиновнику было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

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